Coronavirus in Umbria, 83 nuovi casi e 85 guarigioni: boom di prenotazioni per terza dose

Vaccinazioni

Alle ore 8 di venerdì 26 novembre risultano somministrate 1.322.744 dosi di vaccino in Umbria (+797, erano 1.321.947 alle ore 8 di giovedì 25 novembre), pari all’88,35% delle dosi disponibili (1.497.224). Ciclo vaccinale completo per 682.122 persone (+380), pari all’84,43% della popolazione avente diritto. Prima dose per 693.191 soggetti (+341) pari all’85,83% della popolazione avente diritto. Terza dose per 92.545 soggetti (+4.105), pari al 11,48% della popolazione avente diritto. Sono state 4.105 quelle somministrate nell’ultimo giorno in base a quanto riporta il portale della Regione. Le prenotazioni risultano in crescita, erano state infatti 5.744 quelle registrate giovedì. Oltre dieci volte inferiori sono state le inoculazioni delle prime dosi (per le quali non è necessario l’appuntamento) sempre nell’ultimo giorno, 341, mentre in 380 hanno ricevuto la seconda.