Coronavirus in Umbria. 7 nuovi casi con 15 guarigioni, prosegue la discesa

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria alla data di mercoledì 7 luglio segnala 7 nuovi casi di Covid-19 su 3.085 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,22%. Le guarigioni sono state 15. Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.423. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 639 (-8). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.892 positività (+7)

Ricoveri. Sempre a mercoledì, le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 13 (invariato) di cui nessuno in intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi: Perugia 8 ricoveri (invariato); Terni 5 ricoveri (invariato). In isolamento fiduciario ci sono 391 persone (-9).

Vaccini. A mercoledì 7 luglio risultano somministrate 803.889 dosi di vaccino in Umbria (+8.641), pari all’88,8% delle dosi disponibili (905.294, sono diminuite di 378 unità). Ciclo vaccinale completato per 289.465 persone, il 37,36% sul totale della popolazione umbra avente diritto.