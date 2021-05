Coronavirus in Umbria, 69 nuovi casi con 52 guarigioni e ancora un morto

PERUGIA – Il bollettino della regione Umbria alla giornata di martedì 18 maggio segnala 69 nuovi casi su 7542 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari allo 0,91%. Le guarigioni nello stesso arco temporale sono state 52 . Si registra purtroppo un altro decesso con Covid-19, relativo al territorio di Fossato di Vico, per un totale che sale a 1.379. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.343 (+16). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 55.888 positività (+69).

Ricoveri. Sempre a martedì le persone positive ricoverate nei nosocomi umbri sono 130 -1) di cui 17 (invariato) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli ospedali: Perugia 45 ricoveri (-2) di cui 10 (invariato) in intensiva; Pantalla 30 ricoveri (+4), nessuno in intensiva; Terni 25 ricoveri (invariato) di cui 4 (invariato) in intensiva; Città di Castello 15 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Spoleto 13 ricoveri (-2) di cui 3 (invariato) in intensiva; ospedale Branca 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricovero (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 2.902 persone (-59).

Vaccinazioni. A martedì 18 maggio risultano somministrate 414.452 dosi di vaccino in Umbria (+6.458), pari al 91,68% delle dosi disponibili