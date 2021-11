Coronavirus in Umbria, 67 guariti e 80 casi ma ci sono due decessi: lieve incremento dei ricoveri

Vaccinazioni

Alle ore 8 di giovedì 18 novembre risultano somministrate 1.317.485 dosi di vaccino in Umbria (+600, erano 1.316.885 alle ore 8 di mercoledì 17 novembre), pari all’89,67% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 679.102 persone (+366), pari all’84,07% della popolazione avente diritto. Prima dose per 691.188 soggetti (+241) pari all’85,60% della popolazione avente diritto. Terza dose per 68.743 soggetti (+2.126), pari al 8,53% della popolazione avente diritto.

Il quadro settimanale