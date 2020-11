Coronavirus in Umbria, 657 nuovi casi con 327 guarigioni e 11 morti

PERUGIA – La dashboard della Regione segna oggi 657 nuovi casi di Covid in Umbria su 4329 tamponi (totale 360.719) per una percentuale di positivi del 15,17% (sabato è stata del 12,32%). Le guarigioni riscontrate nelle 24 ore sono 327. (totale 7.523). Si registrano anche 11 morti con Covid 19 così divise: Città di Castello, Gualdo Cattaneo, Marsciano, Perugia (3), Spoleto (3) e Terni (2) per un totale che sale a 253. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 11.100 (+319). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 18.876 positività (+657).

Ricoveri. Attualmente sono 437 i positivi (+8) di cui 71 (+3) in intensiva. Nel dettaglio degli ospedali: Perugia 125 ricoveri (-5) di cui 22 (invariato) in intensiva; Terni 117 ricoveri (-1) di cui 24 (+1) in intensiva; Spoleto 46 ricoveri (+1) di cui 10 (+1) in intensiva; Città di Castello 46 ricoveri (+2) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 40 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 38 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 13 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (+3), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 12.451 persone (-558).