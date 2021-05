Coronavirus in Umbria, 63 nuovi casi e 95 guarigioni: un altro decesso

Il quadro Alla mattinata di domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 68 (-6) di cui 6 (invariato) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 25 ricoveri (-4) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 17 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; Terni 17 ricoveri (-1) di cui 1 (invariato) in intensiva; Città di Castello 8 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 1 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 1.561 persone (-38).

Vaccinazioni Alle ore 8.30 di domenica 30 maggio risultano somministrate 517.857 dosi di vaccino in Umbria (+7.903, erano 509.954 alle 8.30 di sabato 29), pari al 98,08% delle dosi disponibili (528.015).