Coronavirus in Umbria, altri 62 contagi con 2.622 tamponi: i ricoverati sono a quota 50

PERUGIA – Registrati sessantadue nuovi casi di Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore: questo il quadro che emerge dall’aggiornamento della Regione di martedì 6 ottobre. Il numero dei guariti, nello stesso arco temporale, è pari a 20 (totale 1.918). Fermi ad 86 i decessi con Covid. In base a tali numeri, gli attuali positivi in Umbria salgono a 753 (+42), numero più alto dal 17 aprile scorso (erano 788). Dall’inizio dell’epidemia sono state registrate 2.757 positività, numero che comprende guarigioni e decessi. Dopo il rallenamento domenicale, sono tornati a ‘correre’ i tamponi: 2.622 quelli effettuati nelle ultime 24 ore (totale 216.488).

Il quadro I 62 nuovi casi di Covid in Umbria sono attribuiti ai territori di Assisi (4), Bastia Umbra (5), Bettona (1), Castel Viscardo (1, torna Covid+), Castiglione del Lago (1), Corciano (6), Foligno (1), fuori regione (4), Magione (2), Passignano sul Trasimeno (3), Perugia (24), Terni (6), Tuoro sul Trasimeno (2, primi casi assoluti), Valfabbrica (2, torna Covid+). Le 20 guarigioni sono invece relative ad Assisi (1), Attigliano (2), Bastia Umbra (1), fuori regione (1), Narni (1), Norcia (3), Perugia (7), Spoleto (2), Terni (2). Alle ore 10.28 di martedì risultano ricoverate, in Umbria, 50 persone (+3) positive al virus. Di queste: 23 (+1) all’ospedale di Perugia (3, invariate, le terapie intensive); 22 (+2) all’ospedale di Terni (2, invariate, le terapie intensive); 5 (=) all’ospedale di Città di Castello (nessuna intensiva). In isolamento ci sono 2.626 persone (+183) mentre sono sin qui usciti dalla misura in 46.056 (+299).

I luoghi Alla mattinata di martedì, i 753 casi di coronavirus in Umbria sono così attribuiti: Perugia 232, Terni 110, fuori regione 59, Bastia Umbra 40, Foligno e Corciano 32, Spoleto 25, Assisi 23, Città di Castello 19, Panicale 15, Gualdo Tadino 12, Magione 11, Orvieto 10, Narni 9, Sellano e Fossato di Vico 8, Passignano sul Trasimeno e Bettona 7, Todi, San Giustino e Gubbio 6, Gualdo Cattaneo 5, Umbertide, Sigillo, Marsciano, Città della Pieve e Citerna 4, Spello, Nocera Umbra, Massa Martana, Castiglione del Lago e Bevagna 3, Valfabbrica, Tuoro sul Trasimeno, Trevi, Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Piegaro, Norcia, Collazzone, Arrone e Amelia 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montefranco, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Deruta, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Cannara, Attigliano e Alviano 1.