Coronavirus in Umbria, 525 nuovi casi e altri 24 ricoveri in più: i decessi salgono a 102

PERUGIA – I contagi non si fermano. Sono 525 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è delle 12.05 di sabato 24 ottobre. I tamponi presi in esame sono 3.913 (totale 273.906) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è del 13,41% (11,18% venerdì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 132 (totale 2.704) mentre ci sono purtroppo due ulteriori decessi con Covid (totale 102), relativi ai territori di San Gemini e Corciano.In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 4.026 (+391). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 6.832 positività (+525). Le persone attualmente ricoverate in Umbria, positive al virus, sono 228 (+24), di cui 25 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 77 ricoverati (+9) di cui 12 (+3) in terapia intensiva; Terni 63 ricoverati (+3) di cui 13 (+1) in intensiva; Pantalla 36 ricoverati (+7), nessuno in intensiva; Città di Castello 28 ricoverati (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 24 ricoverati (+5), nessuno in intensiva. Le persone in isolamento fiduciario sono 5.338 (+361), in isolamento contumaciale ci sono invece 3.798 cittadini (+367). Sono sin qui usciti dalla misura in 53.497 (+426).

Il quadro I 4.026 (+391) attualmente positivi presenti in Umbria sono così ripartiti nei comuni di residenza: Perugia 1142 (+135), Terni 444 (+31), Fuori Regione 248 (+11), Bastia Umbra 210 (+36), Assisi 194 (+34), Corciano 193 (+13), Foligno 141 (+5), Gubbio 127 (+8), Magione 121 (+5), Spoleto 113 (+19), Narni 85 (+5), Passignano sul Trasimeno 77 (+2), San Gemini 72 (+4), Castiglione del Lago 65 (+3), Marsciano 58, Umbertide 53 (+11), Città di Castello 47 (+8), Orvieto 43 (+9), Torgiano 39 (+8), Deruta 38 (+2), Valfabbrica 33 (+4), Tuoro sul Trasimeno 31 (-1), Spello 25 (+1), Panicale 24 (+2), Gualdo Tadino 24 (-2), Piegaro 19 (+4), Lugnano in Teverina 19 (+1), Cannara 18 (+3), Bettona 16 (+3), Amelia 16 (+1), Todi 16 (+1), Gualdo Cattaneo 16, Montecastrilli 15 (+2), Stroncone 14 (-1), San Giustino 13 (+3), Montefalco 12 (+1), Guardea 12, Giano dell’Umbria 11 (+5), Norcia 11 (+4), Bevagna 10 (+3), Collazzone 10 (+2), Allerona 10, Citerna 9 (+1), Trevi 9, Città della Pieve 8 (+1), Campello sul Clitunno 8, Massa Martana 7, Fossato di Vico 6, Montone 6, Preci 5, Acquasparta 4 (+1), Pietralunga 4, Arrone 4 (-2), Sigillo 4 (-2), Fratta Todina 3 (+1), Alviano 3, Castel Giorgio 3, Castel Viscardo 3, Ferentillo 3, Giove 3, Penna in Teverina 3, Polino 3, San Venanzo 3, Valtopina 3, Costacciaro 2 (+2), Scheggino 2 (+2), Fabro 2 (+1), Attigliano 2, Calvi dell’Umbria 2, Castel Ritaldi 2, Ficulle 2, Monte Castello di Vibio 2, Montefranco 2, Montegabbione 2, Nocera Umbra 2, Otricoli 2, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 2, Montecchio 2 (-1), Cascia 1 (+1), Monteleone di Spoleto 1 (+1), Avigliano Umbro 1, Cerreto di Spoleto 1, Lisciano Niccone 1, Paciano 1, Porano 1.