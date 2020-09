Coronavirus in Umbria, 46 nuovi casi per quasi 2 mila tamponi: restano stabili i ricoveri

PERUGIA – Ancora un balzo in avanti. Nelle ultime 24 ore in Umbria si sono registrati 46 nuovi casi di Covid 19 e per trovare un livello così elevati di nuovi positivi occorre tornare al 29 marzo, quando se ne contarono 54. Il dato emerge dall’aggiornamento quotidiano della dashboard della Regione che segna anche quasi 2mila nuovi tamponi: gli attualmente positivi al 30 settembre sono 542, mentre dall’inizio della pandemia sono stati 2.454. Stabili i pazienti ricoverati, che restano 42, di cui tre in Terapia intensiva, mentre gli umbri che hanno archiviato il virus con due tamponi negativo sono 23 in più e raggiungono quota 1.827.