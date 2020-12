Coronavirus in Umbria: 36 nuovi casi, altri 3 morti e 29 guariti

PERUGIA – Alla giornata di domenica 27 dicembre si registrano 36 nuovi casi di Covid-19 in Umbria su 885 tamponi esaminati, per una percentuale di 4,06%, in discesa rispetto a sabato.Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 29 (totale 23.907). Si registrano purtroppo altri 3 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Nocera Umbra, Orvieto e Terni, per un totale che sale a 604. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.553 (+4), dall’inizio 28.064 positività (+36).

Ricoverati Sempre alla data di domenica i positivi ricoverati in Umbria sono 296 (+14) di cui 36 (+2) in terapia intensiva. Nel dettaglio degli ospedali: Terni 82 ricoveri (-1) di cui 14 (-1) in intensiva; Perugia 63 ricoveri (+5) di cui 9 (+3) in intensiva; Spoleto 40 ricoveri (+4) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 38 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Città di Castello 26 ricoveri (+2) di cui 2 (-1) in intensiva; Foligno 23 ricoveri (invariato) di cui 5 (+1) in intensiva; ospedale da campo Perugia 15 ricoveri (+3), nessuna intensiva; Branca 9 ricoveri (invariato), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 4.500 persone (+45).