Coronavirus in Umbria, 314 nuovi casi con 9 decessi ed altre 109 guarigioni

PERUGIA – Il dato del lunedì sul Coronavirus, come sempre vede diminuire i tamponi e crescere i positivi. Sono quindi 309 quelli riscontrati in Umbria nelle ultime 24 ore, su a 1.040 tamponi presi in esame (totale 330.852) per una percentuale di positivi del 30,19% (domenica è stata del 16,15%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 109 (totale 5.055). I morti sono 9, riscontrati a Castiglione del Lago, Magione, Montefalco, Narni (2), Perugia (3), Spoleto e Terni, per un totale che sale a 197. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 10.001 (+196). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 15.253 positività (+314).

La situazione dei ricoveri vede 424 persone negli ospedali umbri, delle quali 64 in terapia intensiva. Nel dettaglio: Perugia 132 ricoveri (+1) di cui 24 (+1) in intensiva; Terni 115 ricoveri (+1) di cui 21 (+1) in intensiva; Spoleto 47 ricoveri (-8) di cui 7 (-2) in intensiva; Pantalla 41 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Foligno 39 ricoveri (+1) di cui 5 (+2) in intensiva; Città di Castello 36 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Branca 14 ricoveri (+14), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 10.832 persone (+176), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 63.384 (+627).