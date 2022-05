Coronavirus in Umbria, 30 ricoverati in meno in Umbria: 60 in due giorni

PERUGIA – Altri 30 ricoverati Covid in meno negli ospedali dell’Umbria, lo stesso calo registrato martedì, ora 153. Resta invariato il dato delle rianimazioni con un solo posto occupato. Non si registrano nuovi morti per il virus. Il quadro emerge dai dati della Regione di mercoledì 18 maggio. Nell’ultimo giorno sono emersi 676 nuovi casi e 748 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 9.330, 72 in meno. Sono stati analizzati 4.114 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,4 per cento (14,2 martedì ma 18,26 mercoledì).