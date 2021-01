Coronavirus in Umbria, 294 nuovi casi e altre nove vittime. Chiusura delle scuole, tocca ai sindaci

PERUGIA – Stando all’aggiornamento di domenica 31 gennaio sono 294 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Umbria. Il dato è relativo a 5.982 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,91%. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 167 (totale 29.641). Si registrano altre 9 vittime, originarie dei territori di Assisi, Castiglione del Lago, Foligno, Fratta Todina, Magione, Montefalco e Perugia (3), per un totale che sale a 781. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 5.629 (+118). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 36.051 positività (+294). Domenica le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 415 (+14) di cui 54 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 104 ricoveri (+7) di cui 15 (invariato) in intensiva; Terni 92 ricoveri (+1) di cui 20 (invariato) in intensiva; Spoleto 54 ricoveri (-2) di cui 5 (invariato) in intensiva; Pantalla 43 ricoveri (+3), nessuna intensiva; Città di Castello 39 ricoveri (+1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 38 ricoveri (+7) di cui 6 (-1) in intensiva; Umbertide 32 ricoveri (-2), nessuno in tensiva; ospedale da campo Perugia 12 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Branca 0 (-2). In isolamento fiduciario ci sono 7.656 persone (+143).

Scuole Nel frattempo, saranno i sindaci umbri, in particolare quelli della provincia di Perugia maggiormente interessata dal contagio da Coronavirus, a decidere Comune per Comune, in base al quadro fornito loro dalla Sanità regionale con un documento inviato in queste ore, la possibilità di chiudere le scuole. No sii va quindi verso un’unica ordinanza regionale proprio per le differenze epidemiologiche del territorio. La possibilità di intervenire sulle scuole era stata ‘suggerita’ nei giorni scorsi dalla presidente della Regione Donatella Tesei, in una lettera inviata all’Anci e ai sindaci dei 29 Comuni più colpiti dalla diffusione del virus (la provincia di Perugia sta registrando una maggiore incidenza di quella di Terni). Sollecitandoli a “individuare una serie di iniziative territoriali temporanee, in aggiunta alle limitazioni regionali e nell’ottica del perseguimento del principio di massima precauzione, allo scopo di ridurre le occasioni di contagio”.

Misure Misure subito adottate. Sulla scuola i Comuni hanno chiesto invece una decisione per l’intera Umbria o indicazioni da parte della Sanità regionale. Documento inviato in queste ore e sottoscritto anche dal Cts e dal Gruppo epidemiologico regionale (alcuni hanno tuttavia già deciso lo stop alla didattica in presenza da domani). Questo fotografa la situazione caso per caso e le misure da adottare da parte dei sindaci, come nel caso del superamento dei 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti. Numeri che si rivelano particolarmente bassi per i Comuni con meno di 5 mila abitanti. Per questo la sanità regionale si è detta disponibile a discutere “caso per caso” la loro situazione.

Torgiano Nel frattempo a Torgiano, con una ordinanza con decorrenza immediata e valida fino al 7 febbraio, il sindaco Eridano Liberti ordina la sospensione totale delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado. Ma anche altre misure simili a quelle adottate già a Perugia: coprifuoco dalle ore 21 alle ore 05.00 del giorno successivo, salvo comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, da dichiarare mediante autocertificazione; divieto di consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; uscita per l’ acquisto di prodotti alimentari consentita una volta al giorno e ad una sola persona per nucleo familiare; divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo; chiusura al pubblico, per l’intera giornata, di parchi, giardini, area antistante la scuola primaria e secondaria di Torgiano. Resta aperto il parco fluviale.