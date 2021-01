Coronavirus in Umbria, 286 nuovi casi: nove vittime. Perugia supera i mille positivi

Perugia torna sopra mille positivi I 4.721 (+116) attualmente positivi sono così distribuiti: Perugia 1.030 (+66), Fuori Regione 538 (+9), Terni 347 (-3), Foligno 292 (+18), Città di Castello 261 (-4), Magione 225 (+9), Corciano 160 (+1), Gubbio 157 (-2), Assisi 142 (+11), Spoleto 132 (+2), Marsciano 114 (+2), Gualdo Tadino 90 (-11), Bastia Umbra 70 (+4), Amelia 69 (-10), Castiglione del Lago 65, Tuoro sul Trasimeno 47 (+5), Torgiano 46 (+16), Narni 45, Città della Pieve 45 (+3), Nocera Umbra 44 (+4), Todi 39 (+1), Trevi 38 (+2), Umbertide 37 (-2), Deruta 37, Bettona 36 (+2), Orvieto 35 (-1), Spello 32 (+8), Montefalco 32 (+1), Passignano sul Trasimeno 30 (+2), Norcia 29 (+1), Stroncone 27 (-2), San Giustino 27 (+1), Collazzone 24, Bevagna 24 (+1), Gualdo Cattaneo 21 (+1), Montecastrilli 20 (-2), Attigliano 20 (-7), Avigliano Umbro 19 (-1), Cannara 18, Panicale 17 (+3), Calvi dell’Umbria 17 (-2), Piegaro 15, Fratta Todina 11 (+1), Valfabbrica 10, Allerona 10 (-2), Monte Castello di Vibio 9 (-1), Citerna 9 (+1), Cerreto di Spoleto 9, Vallo di Nera 8 (-1), San Gemini 8 (-1), Valtopina 7 (-1), San Venanzo 7 (-1), Monte Santa Maria Tiberina 7, Massa Martana 7 (+1), Castel Viscardo 7, Sellano 6 (-1), Paciano 6 (+1), Lugnano in Teverina 6, Giano dell’Umbria 6, Fossato di Vico 6, Acquasparta 6, Scheggino 5, Castel Ritaldi 5, Arrone 5, Sant’Anatolia di Narco 4, Pietralunga 4 (-1), Otricoli 4, Castel Giorgio 4 (-1), Scheggia e Pascelupo 3 (-2), Penna in Teverina 3, Montegabbione 3, Giove 3 (-2), Fabro 3, Porano 2, Monteleone di Spoleto 2, Costacciaro 2 (-1), Campello sul Clitunno 2 (+1), Sigillo 1, Preci 1, Monteleone d’Orvieto 1, Montecchio 1, Guardea 1, Ferentillo 1, Cascia 1, Baschi 1, Alviano 1, Polino 0, Poggiodomo 0, Parrano 0, Montone 0, Montefranco 0, Lisciano Niccone 0, Ficulle 0.

Focolaio Nel frattempo, un focolaio con diversi contagi all’interno dell’ospedale di Castiglione del Lago è stato scoperto attraverso i tamponi effettuati nelle ultime ore. In particolare, le positività sarebbero 15 (12 pazienti e 3 operatori) si concentrerebbero nel reparto di Medicina generale del nosocomio lacustre. Le autorità sanitarie della Usl Umbria 1 e della Regione si sono immediatamente attivate. Qualora appurato si procederebbe all’isolamento degli infetti e alla sanificazione, come avvenuto per analoghi casi accaduti negli ultimi mesi in diversi ospedali come Città di Castello e Orvieto.

Vaccino Mercoledì sono stati 247 gli umbri che hanno ricevuto una dose di vaccino anti Covid. Di questi 231 sono operatori sanitari, 9 ospiti di Rsa e 7 personale non sanitario. A 232 di loro è stato iniettato il vaccino Moderna. Il bilancio totale dei vaccinati finora è di 13.492 di cui 84 hanno già ricevuto la seconda dose del siero Pfizer.