Coronavirus in Umbria, 283 positivi e 448 guariti: altre tredici vittime

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria per sabato 6 marzo segnala 283 i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore su 6.706 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 4,22%. Le guarigioni sono state 448 ma registrano purtroppo altri 13 decessi ad Assisi (2), Bastia Umbra (2), Città di Castello, Foligno, fuori regione, Marsciano, Nocera Umbra, Perugia (3) e Spoleto, per un totale che sale a 1.095.Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 7.425 (-178). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 46.197 positività (+283).

I positivi ricoverati sono sono 508 (-9) di cui 82 (-4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 130 ricoveri (-6) di cui 28 (-2) in intensiva; Terni 107 ricoveri (-4) di cui 27 (+1) in intensiva; Spoleto 64 ricoveri (+1) di cui 11 (-3) in intensiva; Pantalla 60 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Città di Castello 58 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 51 ricoveri (-1) di cui 9 (invariato) in intensiva; Branca 21 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 11 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Umbertide 3 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Trevi 3 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 9.576 persone (-170).

Infine a sabato 6 marzo risultano vaccinate in Umbria 63.566 persone (+1.589, erano 61.977 alle 15.31 di venerdì), pari al 73,00% delle dosi disponibili (87.035).