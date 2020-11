Coronavirus in Umbria: 283 nuovi positivi, con 130 nuovi guariti e 9 decessi

PERUGIA– Ad inizio settimana, come sempre, percentuale di positivi più alta rispetto ai tamponi. Il dato di lunedì, fornito dalla dashboard regionale è di 283 nuovi casi di Covid-19 su 755 tamponi, per una percentuale di positivi del 37,48% (domenica è stata del 15,17%).

Le guarigioni nelle ulte 24 ore sono sono state 130 (totale 7.653). Si registrano anche altri 9 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Amelia, Bastia Umbra, Cannara, Citerna, Gubbio, Magione, Montefalco, Spoleto e Terni, per un totale che sale a 262. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 11.244 (+144. Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 19.159 positività (+283).

Ricoveri. Alla mattinata di lunedì i positivi ricoverati 447 (+10) di cui 72 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 129 ricoveri (+4) di cui 22 (invariato) in intensiva; Terni 119 ricoveri (+2) di cui 24 (invariato) in intensiva; Spoleto 46 ricoveri (invariato) di cui 10 (invariato) in intensiva; Città di Castello 45 ricoveri (-1) di cui 7 (invariato) in intensiva; Foligno 41 ricoveri (+1) di cui 8 (+1) in intensiva; Pantalla 39 ricoveri (+1), nessuna intensiva; Branca 14 ricoveri (+1), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 12 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 12.540 persone (+89), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 78.090 (+27).

Muore una suora, positivo in un asilo. Fra i decessi si registra quello di una suora del Bambin Gesù a Galudo Tadino. A Terni si registrano due positività al Nido cucciolo di via del Mandorlo, fra il personale, che hanno fatto scattare le consuete misure previste dalla Usl Umbria 2: isolamento dei contatti diretti e sanificazione degli spazi.