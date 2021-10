Coronavirus in Umbria, 28 i nuovi casi e 94 guarigioni: il dato più basso dal mese di ottobre 2020

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 13 ottobre risultano somministrate 1.179 dosi di vaccino in Umbria (+1.179), erano 1.283.577 alle ore 8.00 di martedì 12 ottobre), pari all’87,36% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 662.235 persone, pari al 82,14% della popolazione avente diritto. Prima dose per 680.527 soggetti (+653) pari all’84,35% della popolazione avente diritto.

