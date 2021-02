Coronavirus in Umbria, registrati 262 nuovi casi e altre 10 vittime: calano i ricoveri

PERUGIA – Stando all’aggiornamento di martedì 23 febbraio fornito dalla Regione sono 262 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore. Il dato è relativo a 7.245 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 3,61% (lunedì 22 era stata del 7,79%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 217 (totale 33.839). Si registrano purtroppo altri 10 decessi, relativi ai territori di Bastia Umbra, Bevagna, Città di Castello, Marsciano, Perugia (4), Polino e Terni, per un totale che sale a 1.003. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 8.509 (+35). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 43.351 positività (+262).

Ricoveri Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 552 (-4) di cui 79 (-2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 153 ricoveri (+1) di cui 26 (+1) in intensiva; Terni 119 ricoveri (+3) di cui 24 (-1) in intensiva; Spoleto 68 ricoveri (+2) di cui 14 (invariato) in intensiva; Pantalla 56 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Foligno 55 ricoveri (invariato) di cui 10 (-1) in intensiva; Città di Castello 54 ricoveri (-3) di cui 5 (-1) in intensiva; Branca 21 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 16 ricoveri (-1), nessuna intensiva; Umbertide 8 ricoveri (-6), nessuna intensiva; Trevi 2 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 11.283 persone (-141).

Vaccinazione Nel frattempo sono iniziate le prenotazioni per il vaccino dei professori e del personale non docente sia delle scuole che delle università dell’Umbria. Sono circa 14 mila sono i lavoratori del mondo dell’istruzione destinatari della dose che potranno prenotarsi dalle 8.30 del 24 febbraio e riceveranno una mail con le istruzioni necessarie. La prima inoculazione per loro è prevista il 27 febbraio. Dal 25 febbraio, invecei, potranno prenotarsi i cittadini nati tra febbraio e dicembre 1941, nel 1939 e in tutti gli anni precedenti. La vaccinazione inizierà il primo marzo e proseguirà ad aprile e maggio. Da lunedì primo marzo inizieranno le vaccinazioni a domicilio dei cittadini ultraottantenni impossibilitati a recarsi nei punti vaccinali. Per questa fascia della popolazione non è necessaria la prenotazione, in quanto coloro che vi rientrano, saranno contattati direttamente dal medico. Poi toccherà anche alle forze dell’ordine, polizia e carabinieri.