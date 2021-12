Coronavirus in Umbria, 251 casi e 136 guariti: ricoveri che restano ancora stabili

I ricoveri

Alla mattinata di mercoledì 15 dicembre le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 56 (+1) di cui 8 (+1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 34 ricoveri (+1) di cui 3 (+1) in intensiva; Terni 22 ricoveri (invariato) di cui 5 (-1) in Intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 2.647 persone (+114).

Vaccinazioni

Alle ore 8 di mercoledì 15 dicembre risultano somministrate 1.342.042 dosi di vaccino in Umbria (+1.041, erano 1.341.001 alle ore 8 di martedì 14 dicembre), pari all’85,25% delle dosi disponibili (1.574.159). Ciclo vaccinale completo per 691.251 persone (+511), pari all’85,53% della popolazione avente diritto. Prima dose per 700.865 soggetti (+330) pari all’86,74% della popolazione avente diritto. Terza dose per 184.506 soggetti (+6.337), pari al 22,89% della popolazione avente diritto.

La situazione nelle scuole

Stabile il contagio tra professori e altro personale scolastico, con 11 contagi a fronte dei 10 rilevati cinque giorni fa. Lieve flessione, poi, anche per i cluster che sono 24, due in meno del precedente aggiornamento, e anche in questo caso, inevitabilmente, concentrati nelle scuole primarie, dove se ne registrano 16, mentre altri sei alle medie e due all’asilo. L’aumento più significativo, seppur non clamoroso in numeri assoluti, è quello relativo alle classi in isolamento, che sono diventate 60, contro le 51 del 10 dicembre, di cui 27 sono di primaria, 21 di asilo e 12 di medie. Sul fronte territoriale, invece, il territorio in maggiore sofferenza è quello di Narni-Amelia, che da solo conta 16 classi in isolamento, seguono il distretto di Assisi e Trasimeno, con nove classi ciascuno in isolamento, mentre Perugia e Terni ne hanno sette ciascuno. Infine, Spoleto ne segna cinque, Foligno e Città di Castello tre, più una a Gubbio. Restano a zero, invece, Todi-Marsciano, Orvieto e Valnerina.