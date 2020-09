Coronavirus in Umbria, 24 nuovi positivi su 1.726 tamponi e un ricoverato in più

PERUGIA – Ci sono 24 nuovi positivi su 1.726 tamponi il bilancio di domanica 13 settembre, secondo i dati diffusi dalla Regione Umbria. Sale dunque a 2.066 il bilancio da inizio emergenza. Cinque, invece, i guariti, che nel complesso arrivano a 1.524. Invariati gli 81 deceduti. Gli attualmente positivi sono, al momento, 443. Torna a crescere il numero di ricoverati, da 22 a 23 (13 a Terni e 10 a Perugia), mentre restano stabili i 4 in terapia intensiva. In isolamento fiduciario si trovano, invece 1.819 persone, il 6,4% in meno di ieri.