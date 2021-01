Coronavirus in Umbria, 228 nuovi casi e un decesso: le vaccinazioni sono 395

PERUGIA – Stando all’aggiornamento fornito dalla Regione venerdì 1 gennaio in Umbria si sono registrati 228 i nuovi casi di Coronavirus. Il dato è relativo a 2.615 tamponi presi in esame (totale 506.256) per una percentuale di positivi del 8,71% (giovedì è stata del 8,24%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 200 (totale 24.759). Si registra purtroppo un altro decesso con Covid-19, relativo al territorio di Perugia – per un totale che sale a 625. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.804 (+27). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 29.188 positività (+228).

Ricoveri Alla mattinata di venerdì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 300 (-3) di cui 46 (+2) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 85 ricoveri (-1) di cui 21 (invariato) in intensiva; Perugia 61 ricoveri (-1) di cui 9 (+1) in intensiva; Spoleto 42 ricoveri (-1) di cui 6 (invariato) in intensiva; Pantalla 42 ricoveri (+2), nessuna intensiva; Città di Castello 40 ricoveri (invariato) di cui 5 (+1) in intensiva; Foligno 20 ricoveri (+1) di cui 5 (invariato) in intensiva; ospedale da campo Perugia 10 ricoveri (-1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 5.084 persone (+81), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 110.796 (+203).