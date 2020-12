Coronavirus in Umbria 226 nuovi casi con 493 guarigioni e altri 7 decessi

PERUGIA – Il bollettino della Regione sulla situazione Coronavirus in Umbria riporta per la giornata di oggi 226 casi in Umbria su 3840 tamponi esaminati, ed una percentuale di positivi del 5.88%. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 493 (totale 18.310). Si registrano anche altri 7 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Assisi, Corciano, fuori regione, Perugia (2), Terni e Todi, per un totale che sale a 451. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 6.149 (-274). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 24.910 positività (+226).

Ricoveri. Le persone ricoverate negli ospedali sono 392, (+7) di cui 61 (+4) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi: Terni 116 ricoveri (+3) di cui 17 (+1) in intensiva; Perugia 113 ricoveri (invariato) di cui 18 (+2) in intensiva; Foligno 39 ricoveri (+2) di cui 7 (invariato) in intensiva; Spoleto 33 ricoveri (+1) di cui 12 (invariato) in intensiva; Città di Castello 33 ricoveri (+3) di cui 7 (+1) in intensiva; Pantalla 31 ricoveri (-3), nessuna intensiva; ospedale da campo Perugia 15 ricoveri (invariato), nessuna intensiva; Branca 11 ricoveri (+1), nessuna intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.919 persone (-170), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 96.547 (+1.042).