Coronavirus in Umbria, 21 ricoverati in meno nell’ultimo giorno: registrati 932 nuovi casi

PERUGIA – Scendono a 277, 21 in meno di giovedì, i ricoverati positivi al Covid in Umbria. Con sette posti occupati nelle terapie intensive, uno in più. Emerge dai dati della Regione di venerdì 29 luglio. Continua la discesa degli attualmente positivi, ora 20.619, 456 in meno in un giorno e in calo del 6,1 per cento su base settimanale. Sono stati registrati 932 nuovi casi, 1.379 guariti e nove nuovi morti. Analizzati 3.549 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 26,2 per cento, in calo rispetto al 27,6 dello stesso giorno della scorsa settimana.

Posti in area medica