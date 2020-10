Coronavirus in Umbria, 198 nuovi casi a fronte di 2.961 tamponi

PERUGIA – La curva continua a salire: ci sono 198 nuovi casi a fronte di 2.961 tamponi analizzati. Questo è quanto emerge dall’ultimo bollettino della Regione diramato venerdì. Novanta i ricoverati totali, quattro in più rispetto a giovedì, e salgono di tre le terapie intensive, raggiungendo i 15 pazienti. I guariti sono 54 in più raggiungendo i 2.153 totali. Gli attualmente positivi ad oggi sono 1.966, di questi 1.876 sono in isolamento contumaciale.

Il quadro I 1966 (+144) attualmente positivi presenti in Umbria sono così suddivisi: Perugia 560 (+57), Terni 204 (+15), Fuori Regione 157 (+10), Bastia Umbra 100 (+4), Assisi 86 (+4), Corciano 79 (+9), Foligno 77 (+9), Magione 63 (+1), Passignano sul Trasimeno 60 (+2), Gubbio 53 (+2), Spoleto 50 (-1), Marsciano 41 (+7), Narni 40 (+2), San Gemini 40 (+1), Tuoro sul Trasimeno 29 (+1), Umbertide 27 (+7), Deruta 23 (+1), Panicale 22 (+4), Città di Castello 21 (-1), Valfabbrica 19, Gualdo Tadino 16, Gualdo Cattaneo 12, Castiglione del Lago 11 (+1), Todi 10 (+1), Orvieto 10, San Giustino 10 (-1), Citerna 9, Torgiano 8 (+4), Fossato di Vico 8, Spello 7 (+1), Bettona 7, Montefalco 6 (+1), Collazzone 6, Preci 6, Bevagna 5 (+2), Stroncone 5 (+1), Arrone 5, Giano dell’Umbria 5, Sigillo 5, Montecastrilli 4 (+2), Amelia 4, Cannara 4, Massa Martana 4, Trevi 4 (-1), Castel Viscardo 3, Monte Castello di Vibio 3, Montecchio 3, Piegaro 3, Polino 3, Attigliano 2 (+1), Lugnano in Teverina 2 (+1), Giove 2, Montefranco 2, Montone 2, Norcia 2, San Venanzo 2, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 2 (-3), Pietralunga 1 (+1), Acquasparta 1, Alviano 1, Castel Ritaldi 1, Cerreto di Spoleto 1, Città della Pieve 1, Ferentillo 1, Guardea 1, Paciano 1, Penna in Teverina 1, Nocera Umbra 1 (-1).

Perugia Nel frattempo, con lo spostamento del servizio della Usl Umbria 1 “Drive Through” per ‘effettuazione dei tamponi covid-19 a Santa Lucia, il Comune di Perugia emette una ordinanza per limitare i disagi alla circolazione in vigore dal 14 ottobre e fino al termine dell’emergenza. Queste le decisioni: senso unico di marcia in strada Santa Lucia nel tratto compreso tra via Pigafetta e via dell’Ingegneria, secondo questa direzione di marcia; la circolazione nel tratto di cui in precedenza sarà disciplinata a file parallele secondo la seguente modalità: A) corsia destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al civico 11ter di Strada Santa Lucia; b) Corsia sinistra per i veicoli diretti in via dell’Ingegneria e abitato di Santa Lucia.

Orvieto La Usl Umbria 2 informa che nel comune di Orvieto si registrano, in data odierna, due nuovi casi di positività al Covid-19. Si tratta di una giovane donna di circa 30 anni e di un uomo di circa 60 anni. Entrambi i soggetti, non collegati tra loro, si trovavano già in isolamento fiduciario nelle loro abitazioni con sintomi di lieve entità. Sono stati presi in carico, su segnalazione dei medici curanti, dai sanitari del Distretto di Orvieto che li hanno sottoposti a tampone rinofaringeo. È in corso l’inchiesta epidemiologica condotta dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 2 per l’identificazione dei contatti stretti che eseguiranno a breve i test di controllo. Le condizioni cliniche dei due soggetti di Orvieto risultati positivi al coronavirus, che si trovano ora in isolamento domiciliare contumaciale, vengono attentamente monitorate dalle Usca e dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale della Usl Umbria 2.

Situazione comune per comune: