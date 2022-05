Coronavirus in Umbria, 17 ricoverati in meno nell’ ultimo giorno: registrati 441 nuovi casi

PERUGIA – Scendono a 115 i ricoverati Covid in Umbria, 17 in meno di giovedì, con ancora due posti occupati nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione di venerdì 27 maggio. Nell’ ultimo giorno sono emersi 441 nuovi casi, 560 guariti e quattro morti. Gli attualmente positivi scendono a 7.827, 123 in meno. Sono stati analizzati 2.853 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 15,4 per cento (13,6 giovedì e 16,89 lo stesso giorno della scorsa settimana).