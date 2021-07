Coronavirus in Umbria, 17 nuovi casi e nessun decesso: continua la discesa

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria nella giornata di sabato 10 luglio segnala 17 nuovi casi Covid-10 su 4.575 esaminati, per una percentuale di positivi pari allo 0,37%. Le guarigioni sono state 12, senza altri decessi, che dunque restano 1.424. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 633 (+5). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.933 positività (+17).

Ricoverati. A sabato, i posititi ricoverati negli ospedali umbri sono 10 (-3) di cui 1 (invariato) in intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi. Terni 5 ricoveri (-1), di cui 1 (invariato) in intensiva; Perugia 5 ricoveri (-2). In isolamento fiduciario ci sono 425 persone (+44).

Vaccini. A Sabato, risultano somministrate 832.295 dosi di vaccino in Umbria (+9.411), pari all’89,17% delle dosi disponibili (933.374). Ciclo vaccinale completo per 317.385 persone, il 41,02% sul totale.