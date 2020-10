Coronavirus in Umbria, 167 nuovi casi su 1.028 tamponi: salgono a 93 le vittime

PERUGIA – Sono 167 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 8 di lunedì. Nello stesso arco temporale sono stati effettuati 1.028 tamponi (totale 254.330) e la percentuale di positivi sugli ultimi test è del 16,24% (9,58 % domenica). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 28 (totale 2.242). C’è anche un ulteriore decesso (totale 93) di persona positiva al virus: l’indice di letalità passa da 1,94 ad 1,89. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 2.574 (+138). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 4.909 positività (+167). Le persone attualmente ricoverate, positive al Covid-19, in Umbria sono 146 (+17), di cui 15 (+1) in terapia intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 4.309 cittadini (+28), mentre 2.428 sono in isolamento contumaciale (+121).