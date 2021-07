PERUGIA – Sono 143 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è di mercoledì 28 luglio. Il dato è relativo a 4.794 tamponi presi in esame, per una percentuale di positivi pari al 2,98% (martedì 27 luglio era stata dell’1,73%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 22 (totale 55.193). Non si registrano altri decessi, per un totale che resta a 1.424. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.342 (+121). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 57.959 positività (+143). Alle ore 8.30 di mercoledì 28 luglio risultano somministrate 976.524 dosi di vaccino in Umbria (+8.130, erano 968.394 alle 8.30 di martedì 27 luglio), pari al 94,39% delle dosi disponibili (1.025.964). Ciclo vaccinale completo per 440.094 persone, il 57,07% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 554.308, pari al 71,89% della popolazione vaccinabile.