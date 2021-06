Coronavirus in Umbria: 14 nuovi casi e 15 guarigioni, continua la discesa

PERUGIA – Il bollettino della Regione Umbria per sabato 26 giugno segnala 14 nuovi casi di Covid-19 in Umbria su 5.362 tamponi presi in esame per una percentuale di positivi pari allo 0,26% Le guarigioni sono state 15, nessun decesso, per un totale che resta dunque a 1.419. Gli attuali positivi al virus in Umbria sono 805 (-1). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 56.831 positività (+14).

Ricoveri. Sempre a sabato, le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 20 (-1) di cui 3 (invariato) in terapia intensiva. Nel dettaglio dei singoli nosocomi: Perugia 14 ricoveri (+1) di cui 3 (invariato) in intensiva; Terni 4 ricoveri (-1), nessuno intensiva; Pantalla 2 ricoveri (-1), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 588 persone (+25).

Vaccinazioni. A sabato 26 giugno risultano somministrate 711.019 dosi di vaccino in Umbria (+10.184), pari al 97,2% delle dosi disponibili (731.482). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 227.952, pari al 29,32% sul totale.

Anticipo Anche l’Umbria sta valutando di anticipare la somministrazione delle seconde dosi vaccino contro il Covid per contrastare una eventuale diffusione della variante delta del virus. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto, rispondendo all’Ansa. “Abbiamo convocato per lunedì il Cts regionale ed esamineremo la questione” ha aggiunto. “Stiamo valutando di anticipare la seconda dose – ha spiegato ancora Coletto – in particolare per gli ultrasessantenni. Le forniture di vaccini per procedere in questa direzione ci sono senza modificare il piano delle prenotazioni già fatte”. Secondo l’assessore per prevenire una eventuale quarta ondata del virus è necessario che vengano tra l’altro eliminati i ritardi sulle forniture degli anticorpi monoclonali che ci sono stati in passato. “Vanno somministrati – ha detto ancora l’assessore – entro 72 ore dall’insorgenza dei sintomi. Bisogna poi puntare sulle cure domiciliari per evitare un nuovo blocco delle strutture ospedaliere. E soprattutto per evitare la pandemia economica che rischia di essere il vero problema dei prossimi mesi”.