Coronavirus in Umbria, 116 nuovi positivi e 117 guarigioni: ci sono tre vittime

Tre decessi

Si registrano purtroppo tre ulteriori decessi di persone positive al virus, relativi ai territori di Norcia, Spoleto e Terni, per un totale che sale a 1.490. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.622 (-4). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 67.629 positività (+116). Alla mattinata di mercoledì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 57 (-4) di cui 10 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 32 ricoveri (-2) di cui 4 (-1) in Intensiva; Terni 25 ricoveri (-2) di cui 6 (invariato) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.565 persone (invariato).

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di mercoledì 1° dicembre risultano somministrate 1.327.127 dosi di vaccino in Umbria (+1.086, erano 1.326.041 alle ore 8.00 di martedì 30 novembre), pari all’88,63% delle dosi disponibili (1.497.325, +35). Ciclo vaccinale completo per 684.172 persone (+537), pari all’84,68% della popolazione avente diritto. Prima dose per 695.055 soggetti (+443) pari all’86,06% della popolazione avente diritto. Terza dose per 109.587 soggetti (+3.985), pari al 13,6% della popolazione avente diritto.