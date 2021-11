Coronavirus in Umbria, 113 i nuovi casi: il tasso di positività risale sopra l’1%

Vaccinazioni

Alle ore 8 di sabato 20 novembre risultano somministrate 1.318.685 dosi di vaccino in Umbria (+625, erano 1.318.060 alle ore 8 di venerdì 19 novembre), pari all’89,75% delle dosi disponibili (1.469.324). Ciclo vaccinale completo per 679.804 persone (+358), pari all’84,15% della popolazione avente diritto. Prima dose per 691.694 soggetti (+263) pari all’85,65% della popolazione avente diritto. Terza dose per 75.017 soggetti (+3.965), pari al 9,3% della popolazione avente diritto.

Somministrazione terza dose

Intanto, dopo la nuova circolare del generale Figliuolo alle Regioni, partirà da lunedì anche in Umbria la somministrazione delle terze dosi per la fascia d’età dai 40 ai 59 anni. Terza dose che può essere somministrata a coloro che hanno ricevuto la seconda da almeno sei mesi. Al momento in Umbria si tratta di quasi 20 mila persone.

L’appello della Regione

“Dopo 6 mesi – dichiara l’assessore regionale alla Salute, Coletto – la protezione dal contagio dal 95 per cento cala all’82 per cento. L’Umbria dall’analisi dei dati elaborata dal Nucleo epidemiologico, è in una situazione di stabilità che potrà essere mantenuta solo con un atto di responsabilità dei cittadini che dovranno vaccinarsi con la prima dose se ancora non l’hanno fatto, e con la terza se sono già passati sei mesi dal primo ciclo. Inoltre, è fortemente raccomandato l’uso della mascherina che – come sollecitano dal Cts – va indossata correttamente coprendo il naso, anche per evitare il contagio di adenovirus in circolazione in questo periodo. Solo così potremo restare, come ora, sotto la soglia dei ricoveri».