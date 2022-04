Coronavirus in Umbria, 1.473 i nuovi casi e due vittime: ricoveri in calo

PERUGIA – Due ricoveri Coronavirus in meno nell’ultimo giorno in Umbria, che fanno scendere il totale a 282, mentre restano tre i posti occupati nelle Terapie intensive. Secondo i dati della Regione di mercoledì 6 aprile, sono 1.473 i nuovi casi giornalieri e 16.367 gli attualmente positivi, in calo nelle ultime 24 ore di 240 unità. Si registrano altri due morti, 1.824 in tutto. Sono stati analizzati 2.252 tamponi molecolari e 6.274 test antigenici. Il tasso di positività sul totale è pari a 17,27 per cento.