Coronavirus: in attesa dell’ufficialità del decreto, Ast resta ferma

TERNI – Ast ha concordato insieme ai segretari delle organizzazioni sindacali territoriali, nell’ambito di un incontro avvenuto in teleconferenza che, in attesa dell’emanazione del Decreto annunciato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le attività dei reparti produttivi di Ast resteranno fermi per l’intera giornata di domani, lunedì 23 Marzo. Saranno operativi invece i reparti dedicati al ricevimento dei materiali e, su base volontaria, alla spedizione dei materiali, oltre ad ogni altra attività necessaria alla salvaguardia degli impianti e alla vigilanza del sito, così come le attività svolte dal personale in modalità “smart working”.

Ast ha dato disponibilità ad impiegare l’intera giornata di domani per i lavori della commissione sulle misure per la salute dei lavoratori prevista dal protocollo siglato tra organizzazioni sindacali, organizzazioni datoriali e Governo lo scorso 13 marzo. Ast e organizzazioni sindacali si incontreranno di nuovo nella giornata di domani.