Coronavirus, il sindaco di Gualdo Tadino star dei social: Naomi Campbell lo rilancia in rete (VIDEO)

C’è anche il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti nella compilation di sindaci italiani che si lasciano andare a video molto coloriti per invitare i rispettivi concittadini a rispettare le norme sul Coronavirus che sta girando fra i media internazionali (The Guardian e New York Times su tutti) sottotitolata in inglese. A renderlo virale, il profilo facebook della modella statunitense Naomi Campbell: “Listen, America, Listen”, è il monito della Campbell ai suoi connazionali.

Con Presciutti, ci sono Vincenzo De Luca e il suo ‘lanciafiamme’; l’altro De Luca, Cateno, sindaco di Messina che chiude le strade, il barese Antonio De Caro che va in strada a richiamare gli abitanti, quello di Lucera Antonio Tutolo, Giuseppe Falcomatà di Reggio Calabria, Gianfilippo Bancheri di Delia. “Adoro gli italiani”, commenta la Campbell.