Coronavirus, il rettore dell’Università Oliviero: “Alla fine ci ubriacheremo e pomiceremo sui prati” (VIDEO)

Sta facendo il giro del web il video in cui il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero interrompendo una lezione online, si è rivolto ai suoi studenti. Prima chiede aiuto agli studenti per superare la situazione difficile, che vede ovviamente le lezioni sospese a causa del coronavirus, poi si lascia andare alla commozione:

“Vi prometto che organizzerò una festa pazzesca. Vi voglio tutti ubriachi, tutti a pomiciare sui prati. Sarò ubriaco anche io, ve lo prometto”, ha annunciato. “Saremo qui – ha continuato -. Migliaia di persone, ci uriacheremo, penseremo a questi momenti e diremo che ce l’abbiamo fatta. Siamo un grande Paese, siamo popolo, siamo una grande comunità. Oggi abbiamo bisogno di alzarci in piedi, di essere comprensivi l’un l’altro e vi prometto che ce la faremo. ome sapete, per me ogni parola è un impegno. Sappiate che faremo una festa straordinaria. E vi voglio vedere tutti ubriachi a ballare. Io sarò il primo e penso di non avere mai ballato in tutta la mia vita. Sarà la prima e forse anche l’ultima in cui ballerò”