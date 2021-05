Coronavirus, il generale Figliuolo in Umbria per fare il punto sulle vaccinazioni

PERUGIA – Venerdì mattina è cominciata dalla sede della Regione, dove è stato accolto dalla presidente Donatella Tesei, la visita in Umbria del commissario per l’emergenza Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo. Con lui il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. A Palazzo Donini Figliuolo e Curcio incontreranno i rappresentanti della task force Covid della Regione. Si recheranno poi in visita al centro vaccinale al centro fieristico di Bastia Umbra e poi all’ospedale di Perugia per l’inaugurazione del Modular hospital. La giornata si concluderà con la visita al punto vaccinale di Solomeo, a Corciano.

(Servizio in aggiornamento)