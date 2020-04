Coronavirus, il Festival di Spoleto sospeso dal Cda: si pensa ad altre date

SPOLETO – Il Festival di Spoleto viene sospeso. All’unanimità il Consiglio di amministrazione della Fondazione del Due Mondi ha deciso che la 63esima edizione non andrà in scena dal 26 giugno al 12 luglio. A renderlo noto è stato il presidente e sindaco Umberto De Augustinis, motivando naturalmente il rinvio con la “gravissima emergenza sanitaria in corso nel paese e nel mondo”. Ora si pensa di spostare il Festival ad altra date per evitare l’annullamento dell’edizione curata dal direttore artistico Giorgio Ferrara.