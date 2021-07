PERUGIA – Oltre 9 mila persone (9.032) hanno completato il ciclo vaccinale contro il Covid nelle ultime 24 ore in Umbria. Sono 363.373 in tutto, pari al 47,04 per cento dei residenti, secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 17 luglio. La prima dose è stata somministrata nell’ultimo giorno a 762 persone, 353.742 in tutto, pari al 69,49 per cento. Complessivamente sono state utilizzate ad oggi 881.536 dosi, sul totale delle 967.687 consegnate.