Coronavirus, sindacati da Tesei: “Attivare tutte le risorse per proteggere il tessuto economico”

PERUGIA – Fare fronte alle ricadute negative che l’emergenza coronavirus può avere sul tessuto economico regionale. Questa la linea d’azione di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria. E questo intendimento è stato esposto martedì mattina alla presidente della Regione, Donatella Tesei, che ha ricevuto, insieme al suo capo di gabinetto, Federico Ricci, i segretari regionali delle organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Tre i temi affrontati nel confronto, durato circa un’ora e mezzo: la necessità di attivare ammortizzatori sociali straordinari, in particolare per i settori meno protetti, come il turismo, sui quali si stanno già abbattendo le conseguenze dell’epidemia; un piano straordinario di assunzioni per la sanità pubblica; l’immediata apertura di un tavolo regionale sul trasporto pubblico locale in grado di garantire il mantenimento di servizi e occupazione.

Tesei La presidente dalla sua ha chiesto ai sindacati di mettere nero su bianco una analisi della situazione e le azioni da mettere in campo, così da formare un pacchetto di proposte omogenee da mettere sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni e del governo. Quanto alla sanità, Tesei ha promesso che chiederà subito assunzioni straordinarie attraverso i fondi di contabilità straordinaria dello Stato.

Sanità “Sulle questioni che abbiamo posto – commentano i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria, Vincenzo Sgalla, Angelo Manzotti e Claudio Bendini – abbiamo ottenuto impegni precisi da parte della presidente. Il primo è quello di insistere in sede di conferenza Stato-Regioni per recuperare e utilizzare le risorse disponibili per gli ammortizzatori in deroga. Il secondo, in tema di sanità, è la convocazione per il prossimo 19 marzo di un tavolo operativo con la stessa presidente, il rettore dell’Università degli Studi, i commissari e le organizzazioni sindacali di categoria, per sostenere lo straordinario impegno degli operatori della sanità pubblica e sbloccare le assunzioni, delle quali il nostro sistema sanitario aveva già bisogno prima dell’emergenza e che diventano oggi essenziali”.

Trasporti “Infine – continuano Sgalla, Manzotti e Bendini – abbiamo affrontato anche il tema della vertenza aperta sul trasporto pubblico locale, vertenza che i lavoratori e le organizzazioni sindacali dei trasporti stanno gestendo con grande senso di responsabilità, vista la situazione contingente. La presidente – concludono i tre segretari – si è impegnata a convocare un incontro con l’assessore, Busitalia e le organizzazioni sindacali per trovare una soluzione che garantisca al tempo stesso la difesa dei servizi per i cittadini e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali”.