Coronavirus, guarisce a 91 anni: torna a casa e brinda subito con un bicchiere di vino

SPOLETO – Un inno alla vita, nonostante tutto. Guarisce dal Coronavirus a 91 anni. Doppio tampone negativo per Nazzareno, l’anziano diSan Giovanni di Baiano, ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Perugia lo scorso 16 marzo e tornato a casa in ambulanza venerdì scorso dal nosocomio di Pantalla, dove era stato trasferito da un paio di settimane per il netto miglioramento delle sue condizioni cliniche. Appena rientrato a casa ha voluto brindare con un bicchiere di vino. Il modo giusto per guardare avanti.