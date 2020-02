Coronavirus, gli operatori turistici umbri: “Molte disdette”: è stata rinviata Expo Casa

PERUGIA – “Abbiamo già registrato molte rinunce da parte di chi aveva intenzione di venire in Umbria per turismo”. A dirlo è Federico Tagliolini, presidente regionale Fiavet-Confcommercio (federazione italiane imprese viaggi e turismo), che martedì mattina ha incontrato nella sede della associazione di categoria a Perugia, dove si sono incontrati alcuni imprenditori: “La situazione per le agenzie di viaggi oggi è molto grave; se non saranno sciolti i tanti nodi che ha prodotto il diffondersi del coronavirus in Italia sul fronte turistico, molte imprese del nostro settore potrebbero essere addirittura a rischio.

Rinunce L’appuntamento di lunedì mattina è servito a compiere “una ricognizione utilissima anche in vista dell’incontro che avremo domani (mercoledì, ndr) in Regione con l’assessore al turismo Paola Agabiti, alla quale rappresenteremo tutte le problematiche emerse, e faremo – aggiunge Tagliolini – lo stesso con la Federazione nazionale, la cui presidente è la nostra collega umbra Ivana Jelinic, impegnata nel confronto con il governo dal quale attendiamo con ansia risposte rapide”. Dagli operatori economici riuniti nella sede perugina della Confcommercio sono emerse “molte rinunce da parte di chi aveva intenzione di venire in Umbria per turismo e dobbiamo fronteggiare i problemi derivanti dalla sospensione delle gite scolastiche fino all’8 marzo: non nascondiamo – dice Tagliolini – che ci sono grandi preoccupazioni anche per la stagione che stava per partire con i ponti della primavera e per la stagione estiva». Quindi la richiesta alle autorità da parte della Fiavet: «Abbiamo bisogno di indicazioni precise e immediate per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche degli eventuali rimborsi alle scuole e contestualmente per confermare il diritto degli organizzatori dei viaggi al recupero dei servizi pagati ai fornitori”.

Rinviato Expo Casa Nel frattempo, la società Epta Confcommercio Umbria, in considerazione degli ultimi eventi e nel rispetto degli espositori partecipanti e delle sicurezza e tranquillità dei visitatori, ha deciso di rimandare la fiera Expo Casa, che si sarebbe dovuta tenere dal 1 all’8 marzo prossimi a Umbria fiere di Bastia Umbra. Al contrario di quanto riportato da alcune testate, l’esposizione non è annullata e si terrà nell’anno corrente. Le nuove date di Expo Casa 2020 verranno comunicate non appena verranno individuate dall’ente fiera e dalla società Epta.