Coronavirus, folignati anticipano la laurea e andranno subito in corsia

FOLIGNO – Si chiamano Sara Alleori e Maria Lucia Gambacorta. Sono due giovani folignati e si sono appena laureate in scienze infermieristiche all’Università di Perugia. Ma la loro storia è particolare perchè come racconta RGU Notizie, hanno risposto all’appello lanciato dal dipartimento di medicina del polo folignate per anticipare la data di laurea perchè c’era bisogno di forze fresche negli ospedali italiani per aumentare il contingente di operatori sanitari per fare fronte all’emergenza Coronavirus.

Sara Alleori ha dedicato la tesi alle cure palliative, mentre Maria Lucia Gambacorta ha raccontato la sua esperienza da paziente che le ha dato la voglia di diventare infermiera. Compagne di università, hanno condiviso lezioni e tirocini, ma ovviamente si sono laureate telematicamente ed ora attendono la loro destinazione. In quali ospedali ancora non si sa, ma loro si dicono già pronte alla sfida.