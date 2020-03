Coronavirus e solidarietà, è nato il gruppo social ‘Perugia Covid aiutiamoci’

PERUGIA – Aiutare chi ne ha bisogna ma anche solamente restare in contatto per discutere della situazione. L’incontro sociale cambia ai tempi del Coronavirus e con questa esigenza è nato il gruppo social ‘Perugia Covid aiutiamoci’. L’iniziativa è stata presa dal perugino Marco Belladonna che spiega così il motivo e l’esigenza che stanno alla base della nascita di questo gruppo: “Un modo per recuperare il gusto di restare insieme – dichiara Belladonna- e di scambiarci pareri ma anche aiuti piccoli o grandi di cui in questo momento tutti noi possiamo avere bisogno”. Nessuna polemica politica o esclusioni in basa a razza e religione: “Ci interessa portare aiuto e serenità dove è possibile, polemiche e schieramenti resteranno fuori dalla porta del nostro gruppo: ci interessano altre cose e abbiamo altri obiettivi”, conclude Belladonna.