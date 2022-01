Coronavirus e scuola, in Umbria cresce il numero delle classi in isolamento

PERUGIA – Aumenta in maniera sostenuta il numero di classi in isolamento sul territorio regionale nell’ambito del Covid. A martedì 25 gennaio sono salite a quota 739 rispetto alle 226 (+513 per un aumento percentuale del 226%) segnalate a venerdì scorso: il dato è della Regione ed è stato fornito giovedì mattina nel corso della conferenza stampa di giovedì mattina. In maggior misura sono in isolamento le classi della scuola per l’infanzia (242), poi le primarie (270), la secondaria di I grado (109) e le superiori (118). Il totale è appunto di 739, con tutti i problemi che ne conseguono per studenti stessi (Dad) e genitori. Per quel che concerne le classi in sorveglianza sono 340: il totale, sommando le voci, è di 1.079. Il numero dei positivi in ambito scolastico in Umbria sono 1.559 a martedì 25 gennaio: oltre 700 riguardano le scuole primarie, seguono le superiori che registrano 298 casi.