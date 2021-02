Coronavirus, è morto l’imam di Perugia Mohamed Abdel Qader

PERUGIA- Mohamed Abdel Qader, ricercatore universitario ed imam della comunità islamica di Perugia è morto all’ospedale Santa Maria della Misericordia, dove era ricoverato da qualche giorno per le conseguenze del Covid-19. Nè dà l’annuncio su facebook la figlia Sumaya, consigliere comunale a Milano:

“Papà non c’è più. In nome di Dio il Misericordioso. «O anima ormai acquietata,. ritorna al tuo Signore soddisfatta e accetta; entra tra i Miei servi,. entra nel Mio Paradiso.» A Dio apparteniamo e a Lui facciamo ritorno. Accettiamo il decreto del Signore, in Lui ci rifugiamo”, scrive. Le sue condizioni si erano aggravate nei giorni scorsi ed oggi, secondo quanto si apprende, non ce l’avrebbe fatta.