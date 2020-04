Coronavirus, è guarito il sindaco di Valtopina: “Esperienza davvero molto pesante”

TERNI – È guarito il sindaco di Valtopina, il radiologo Lodovico Baldini. A dare la buona notizia è stato direttamente il primo cittadino sui social con un post in cui ha voluto inviare il suo “primo pensiero a chi non ce l’ha fatta, alle rispettive famiglie e, ovviamente, a tutti coloro che sono attualmente in cura e che stanno lottando per sconfiggere questo terribile virus”. La positività di Baldini al Covid-19 era stata riscontrata lo scorso 22 marzo, mentre negli ultimi giorni è stato sottoposto al doppio tampone, che ne ha certificato la guarigione.

Esperienza Il sindaco radiologo dell’opsedale di Foligno ha anche brevemente commentato la propria esperienza, definendola “molto pesante, ma ormai – ha detto – appartiene al passato: ora si volta pagina e si torna a lavorare con lo stesso piglio, impegno e determinazione di sempre”. Valtopina, dunque, recupera il proprio sindaco, che ringrazia “tutti coloro che, in questo momento difficile, mi sono stati vicini con affetto e solidarietà, rendendo meno pesanti le dure giornate trascorse”. Quindi il messaggio alla sua comunità: “In questo momento, c’è grande bisogno di unità, solidarietà e collaborazione, ognuno di noi può e deve fare la sua parte per superare questa situazione. Ci vediamo presto, per continuare insieme questa battaglia, guardando con fiducia e speranza al futuro”.