Coronavirus e controlli a tappeto in Umbria: scattano denucie e sanzioni amministrative

Giovane denunciato

Questo l’esito di un controllo effettuato dal comando carabinieri per la tutela della salute, con il supporto dell’Arma territorialmente competente, in quattro discoteche della regione, due nell’area del Trasimeno e altrettante nel comune di Terni: in particolar modo a finire nei guai è un 18enne. Il giovane è stato denunciato, a Terni, per aver esibito in modo fraudolento un green pass risultato invece intestato ad un altro soggetto: sostituzione di persona che comporta una pena prevista fino ad un anno di reclusione. Sono in corso approfondimenti da parte del Nas sul passaggio del documento da parte dei militari.

A Perugia

A Perugia gli agenti hanno proceduto alla chiusura per violazione delle norme anti-Covi del pub etnico in via Fontivegge 31. La polizia locale invece, ha proceduto per violazione delle norme anti-covid, in particolare per assembramenti e mancanza di mascherine, alla chiusura di un locale in via Bartolo e del negozio etnico di via Campo di Marte. Gli esercizi commerciali sono stati sanzionati con 400 euro di multa e cinque giorni di chiusura. L’assessore alla sicurezza Luca Merli, nel ringraziare per il costante lavoro, tutte le forze dell’ordine ed in particolar modo quello della polizia locale, esprime soddisfazione per la costanza dei controlli negli esercizi che operano nella zona di Fontivegge.