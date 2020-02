Coronavirus, caso sospetto in Umbria: è già in isolamento. Boom di richieste per le mascherine

PERUGIA – “Un caso con caratteristiche di sospetto da subito monitorato e ora in isolamento ospitato in una piccola struttura ricettiva umbra che presenta sintomi respiratori e che avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che pare abbia contratto l’infezione da Coronavirus in Lombardia”: si tratterebbe di un turista che avrebbe avuto contatti con qualcuno dei contagiati della zona di Codogno. Così sabato pomeriggio, poco prima delle 15, la Regione in una nota a margine del Comitato operativo alla Protezione Civile sul Coronavirus, che si sta svolgendo alla presenza del premier Giuseppe Conte e seguito in collegamento da tutte le Regioni. Tra questi, anche i governatori dell’Umbria Donatella Tesei, della Lombardia Attilio Fontana, del Veneto Luca Zaia, del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, e il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. Sul caso sospetto “la Regione Umbria precisa che le organizzazioni sanitarie si sono attivate per ospedalizzare la persona con sintomi e mettere in sicurezza tutti i contatti, al fine di annullare il rischio della collettività”. A Foligno è già operativa la task force attivata dalla Regione Umbria per fronteggiare e prevenire la diffusione dell’infezione da Coronavirus. Nel corso dell’incontro, dove è stata ribadita la piena operatività della macchina organizzativa della Regione in linea con le direttive nazionali, sono stati affrontati vari aspetti relativi alla gestione di un’eventuale emergenza» ed è stato segnalato il caso sospetto. Nella nota si ribadisce che “le raccomandazioni divulgate sinora di rispetto delle norme igienico sanitarie sono misure efficaci per prevenire contagi. Inoltre si sottolinea la necessità di rivolgersi telefonicamente al proprio medico di famiglia in caso di sintomi influenzali senza recarsi negli ambulatori o ai pronto soccorso degli ospedali”

Mascherine. E’ boom di richieste di mascherine nelle farmacie dell’Umbria dopo i recenti casi di coronavirus che si stanno verificando in Italia ma “sono esaurite” quelle con le caratteristiche che le rendono efficaci per evitare il contagio. Lo ha detto Augusto Luciani, presidente di Federfarma Umbria, il sindacato dei titolari delle farmacie, parlando con l’Ansa. Disponibili sono ormai poche mascherine ‘leggere’ non in grado di fermare gli eventuali virus.

“Negli ultimi giorni – ha spiegato Luciani – c’è stato un notevole aumento di richieste per queste protezioni ma le scorte sono esaurite. Tra la gente che viene in farmacia c’è apprensione e in tanti chiedono informazioni”.

Il presidente di Federfarma Umbria ha invitato ad “attenersi a ciò che dice la scienza, anche perché l’Italia è tra i Paesi più attrezzati e all’avanguardia al mondo”. “E’ bene lavare frequentemente le mani – ha aggiunto -, magari utilizzando un germicida. E di questi prodotti nelle farmacie umbre non c’è carenza”.

Bassetti. Interviene anche la Curia Umbria. I(l cardinale Gualtiero Bassetti parla a margine dell’incontro di Bari ‘Mediterraneo, frontiera di pace’ “Per l’emergenza Coronavirus e le eventuali precauzioni da prendere in chiesa agirò in totale accordo col ministro della Salute, non abbiamo i dati precisi, ma siamo disposti per tutelare la salute ad attuare qualsiasi disposizione. Ancora non ho avuto contatti con il ministro, esco da un turbillon durato quattro giorni. Sono preoccupato, certoperché sono cose che riguardano la salute e il bene delle persone, ma sono convinto che non bisogna usare allarmismo, servono precauzioni da osservare. Prenderemo provvedimenti stabiliti per legge, non siamo l’autorità civile. Non posso prendere provvedimenti non suggeriti dall’autorità civile, diffonderei un timore eccessivo. La messa di domani è tutta regolare, non c’è ragione perché non lo sia. A Perugia c’è una università per stranieri e molti vengono dall’oriente «ma credo che già l’autorità civile abbia preso cautele, ma non riguarda me come arcivescovo», spiega, rivelando di non aver ancora acquistato una mascherina protettiva”.