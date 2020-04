Coronavirus, dopo i Ceri di Gubbio rinviata la Quintana di Foligno

FOLIGNO – Dopo la Corsa dei Ceri di Gubbio per il Covid-19 è stata rinviata anche la Quintana di Foligno. La decisione del comitato centrale dell’Ente Giostra è arrivata all’unanimità lunedì sera al termine di un confronto in videoconferenza conclusosi con la delibera che rinvia a data da destinarsi la Sfida dei binomi inizialmente fissata per il 13 giugno. In una nota i vertici dell’Ente, guidato dal presidente Domenico Metelli, parlano di un provvedimento “sofferto preso presa in piena sintonia con l’amministrazione comunale”. Se e quando si disputerà la Sfida della Quintana non è al momento noto, così come per ora non sono state scritte le sorti della Giostra della Rivincita, che si disputa a settembre. Comunque “resta ferma la volontà dell’Ente e dei dieci rioni di organizzarla appena le condizioni lo renderanno possibile, nella consapevolezza , però, che la Quintana, festa di popolo per antonomasia, potrà effettuarsi solamente nella piena libertà di partecipazione”.