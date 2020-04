Coronavirus, dati neri: Terni ha perso 171 imprese nel primo trimestre

Le reazioni “Il quadro gravemente problematico – evidenzia il presidente della Camera di commercio di Terni Giuseppe Flamini – è figlio di una crisi pregressa generalizzata, sicuramente aggravata dall’emergenza Covid-19, e richiede interventi strutturali urgentissimi e di rapida attuazione per aiutare le imprese ad affrontare questa drammatica situazione e i suoi effetti sulla loro vita e la loro attività e su quella dei lavoratori. Esorto tutte le istituzioni a fare presto perché non c’è più tempo”. I dati relativi al tasso di crescita evidenziano una contrazione a livello regionale particolarmente marcata.

Il tasso di crescita Il ‘sistema Umbria’ segna una tasso di crescita negativo dello 0,62%. Segno meno, come detto, per tutte le altre regioni del Paese, con i picchi negativi raggiunti da Molise e Valle d’Aosta, male anche le altre regioni del Nord come Piemonte e Friuli Venezia Giulia. L’istantanea scattata da Infocamere conferma e rafforza dunque il trend del 2019. Per quanto riguarda le forme giuridiche, anche nel 2020 sono le società di capitali a chiudere con saldo positivo sia a livello provinciale (14 imprese) che regionale (104), le iscrizioni sono state 82 le cessazioni 68, mentre per le altre tipologie d’impresa la flessione sembra una costante. Più marcata la discesa per le ditte individuali che a Terni rappresentano oltre il 50% dell’intero tessuto d’impresa. Al 31 marzo 2020 risultano iscritte al Registro Imprese 11.620 aziende, le iscrizioni sono state 179 ma quasi il doppio le cessazioni (309). In chiave regionale la lettura dei dati non cambia. In Umbria nei primi tre mesi dell’anno hanno chiuso 1355 ditte individuali, mentre il saldo totale tra chi ha aperto e chi ha dovuto cessare l’attività segna -525.